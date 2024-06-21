她PO文怨男友買車後個性大變 網一面倒挺男方

女網友發文稱，男友買車後就變了個性，不僅開車時會對她有各種要求，且連買菜臨停一下黃線都不願意。示意圖。（資料照）

2024/06/21 01:28

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一名網友在社群平台PO文抱怨，稱男友買車後就變了個性，不僅開車時會對她有各種要求，且遇到突發狀況還會出氣在她身上等，讓她備感冷落，不過這邊文章的留言風向卻是一面倒，有許多網友認為「他的要求很正常吧」。

一名女網友於Dcard發文說，原以為男友買車後是令人開心的事情，沒想到反而成為惡夢，因為男友對於車子非常呵護，像是「車門不能刮到牆壁」、「啟動車子要等錶跑完」等，並且原PO開車時，男友還會在旁不斷出聲指點，因此開車出去都會吵架。

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原PO還抱怨說，男友還會因為路上遇到突發狀況把氣出在她身上，停車時也會叫她先下車，一刻都不想讓她待在車上，連買個菜臨停一下黃線都不願意，堅持要停在停車格或停車場，眾多的原因都讓原PO認為「車子比我還重要」，跟之前的態度比判若兩人。

文章發布後引發不少迴響，而大部分留言都一面倒認為男方是對的，有網友說「車門不要刮牆壁，停在停車場不違停不都是常識嗎？」、「車門本來就不該刮到牆壁！啟動也應該要等錶跑完！」、也有女網友回答「可以理解，換作是我我也會這麼要求男友」。

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