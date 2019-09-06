柯P要求社會局：Google地圖標註社福機構 上傳更新

2019-09-06 19:59

〔記者陳璟民／台北報導〕台北市中正區社會福利綜合大樓今早開幕，市長柯文哲致詞時說，任何一件事情純粹靠公家的力量不太容易，所以他強調公、私協力的重要性，社會福利包羅萬象，已要求社會局將台北市社福機構資訊，如托嬰、托幼機構，標註在Google Map並上傳更新，將來社福布局會更有數據基礎，社福機構、警察、消防單位與學校都具有地區性，其他市轄公家機關則朝合署辦公方向處理，增加政府效率。

中正區社會福利綜合大樓今早在龍山太鼓隊咚咚響的鼓音、越南新住民舞蹈表演祝福後，由柯文哲、天主教總主教洪山川等嘉賓見證開幕；柯文哲說，共有9個單位進駐，提供兒童托育、婦女福利、兒少收出養、身心障礙者日間照顧、新移民關懷、脆弱家庭福利等服務，整合在一棟大樓內，打造社區好厝邊的服務環境。

柯文哲說，台北市關於托育有新的想法，托嬰的收托年齡往上延伸到3歲，讓家長按照小孩子的發育程度，決定是要繼續留在托嬰系統還是去幼兒園。

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