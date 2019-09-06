曝光林志玲懷孕挨轟 柯文哲致歉「我的性平教育不及格」

2019-09-06 11:35

〔記者陳璟民／台北報導〕台北市長柯文哲日前接受媒體專訪時曝光名模林志玲懷孕的隱私，引發各界質疑柯的醫德、私德，有違反醫師法之虞，對此，柯文哲今早接受媒體聯訪時表示，「我的性平教育還是不及格，該道歉就道歉」，但他否認爆料，也說這跟台大醫院無關。

柯文哲今天上午主持中正社會福利綜合大樓開幕典禮後受訪，被連番追問說溜嘴林志玲懷孕的事情，柯說，他每次坐車就會看網路新聞，所以有印象，蘋果專訪問他說林志玲比較漂亮，還是「學姊」黃瀞瑩比較漂亮？「這種題目，我怎麼敢回答？所以就隨便講一個岔開話題，這樣而已啊。」

媒體詢問，是不是提到台大醫師跟你講的、有違反醫師法的問題？

柯說，「沒有、沒有，我沒有提到台大醫師」，沒有看到病歷，很久沒有回到台大醫院、最近也沒有跟台大醫師聯絡，就是看到網路新聞有個印象，人家問我，我就岔開掉。

媒體追問，柯文哲說林志玲結婚、懷孕，所以要退出比賽，這是性別歧視，對此，柯回應，「好吧，這就是我還要去上性別平等教育」，一年要2小時性平教育，今年好像還沒上，「老實講，我的性平教育還是不及格，該道歉就道歉。」

媒體又問，這涉及私德、醫德，你是怕害到台大醫院是不是？柯重申，他真的是看網路有這個新聞，這跟台大醫院沒關係。

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