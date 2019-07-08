斥資4000萬 「台北NPO聚落」今啟用

2019-07-08 00:25

〔記者蔡思培／台北報導〕由台北市社會局與民間組織合作打造的「台北NPO聚落」今天正式啟用，目前已有7個非營利組織、1個合作社與2間社會企業進駐，7月15日還會開放第2階段進駐申請。

社會局花費2年、斥資4000萬，與民間團體「Impact Hub Taipei 社會影響力製造所」合作，將原北一女教師眷舍進行老屋改造，打造出「台北NPO聚落」，且每坪每月租金為低於市價的1000元，讓非營利組織可以進駐工作。「台北NPO聚落」位於台北市中正區重慶南路三段2號，一樓有著家樂福小型商店與義美咖啡廳，二、三樓的獨立辦公空間則開放非營利組織、社會企業進駐。目前進駐者包括遠山呼喚國際貧童教育協會、點點善讓公益融入生活、有限責任台北市樂見在照顧服務勞動合作社等10個團體。

「台北NPO聚落」四樓目前除了有獨立辦公空間外，也設有許多不固定座位，供小型單位使用。「Impact Hub Taipei 社會影響力製造所」共同創辦人張士庭表示，不固定座位的設計，除了能讓工作者每天在不同的位置工作，也有更多機會與不同想法的人交流。未來二樓也會推出講座活動空間，提供舉辦不同類型的活動。

張士庭說，目前「台北NPO聚落」的空間是以一年為簽約期，不過一年後會有續約優先權，這是考量到非營利組織的發展，有些組織可能在一年內就擴大，需要更大的空間，如果一次綁約三年反而可能侷限到組織發展。

由於「台北NPO聚落」標榜永續、創新、乾淨能源、負責消費與生產等理念，設計上相當強調綠色與環保，大樓內冷氣是與大金空調「租用」，一樓家樂福小型商店販賣的也多是環保、有機商品，且商店不提供塑膠袋給消費者，而是提供可反覆使用的紙袋，這些袋子都是來自不同的店家。

「台北NPO聚落」預計在7月15日開放第2階段進駐申請，希望吸引更多民間組織一起進駐，創造更具效益的社會影響力。

「台北NPO聚落」標榜永續、負責消費等理念，一樓商店不提供塑膠袋給消費者，而是提供可反覆使用的紙袋，這些袋子都是來自不同的店家。（記者蔡思培攝）

社會局與民間團體「Impact Hub Taipei 社會影響力製造所」合作打造「台北NPO聚落」，讓非營利組織可以進駐工作。（Impact Hub Taipei 社會影響力製造所）

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