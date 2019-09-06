「陳菊是比較肥的韓國瑜」柯P不道歉硬拗：胖、瘦是形容詞

2019-09-06 14:35

〔記者蔡亞樺／台北報導〕民進黨新潮流系立委段宜康在臉書發文指「柯文哲是比較會考試的韓國瑜」。台北市長柯文哲今早受訪時被媒體問到此事，竟脫口說：「總統府秘書長陳菊是比較肥的高雄市長韓國瑜 ？」遭到外界質疑失言，柯文哲下午主動回應，表示不會對此話向陳菊道歉，並說對他外科醫生來講，胖的、瘦的反正就是一個形容詞。

柯文哲下午出席電器商業同業公會全國聯合會產學合作，活動結束後主動接受媒體訪問。媒體問是否對早上稱「陳菊是比較肥的韓國瑜」的說法道歉，柯文哲說：「不會」，如果說陳菊是比較胖的韓國瑜，倒過來講韓國瑜是比較瘦的陳菊，可不可以？

柯文哲表示，胖的、瘦的反正就是一個形容詞，一個狀況的形容詞，如果說肥這個字不可以用，乾脆把字典裡面肥這個字取消掉算了，對他來講就是形容詞。

柯更不滿說，今天要討論的是韓國瑜變成名詞在用，不管是名詞或形容詞，「台灣社會常常會抓住一個字，興風作浪，有點像文字獄的社會文化，「我很不喜歡。」

媒體提到去年國民黨主席吳敦義指陳菊是肥滋滋的母豬，當時柯諷刺吳是豬隊友，對此柯文哲表示，整個字合起來看當然就有問題，他重申，肥的、胖的、瘦的對他來說就是一個形容詞；媒體追問拿陳菊身材做文章，柯則說，他就是沒想這麼多。

媒體再問民進黨新潮流是否應向韓國瑜道歉，柯文哲大酸，他勸段宜康先吞兩顆曲棍球，再來跟他講話。

柯文哲數度公開批評陳菊，媒體好奇是否與陳菊有過節，柯文哲認為，韓流不是韓國瑜的問題，是社會氛圍的問題，民進黨在高雄執政2、30年，去年選舉敗成那個樣子，這是要檢討、反省的，不可以有人不用為這件事情負責，就這樣呼攏過去。

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