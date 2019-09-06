士北科開發案刪「不擋山景」 專家：勢必衝擊鳥類

2019-09-06 15:07

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市政府在關渡生態平原南側、東側進行士林北投科技園區開發案，多項開發細節經調整變更，昨送台北市都市計畫委員會審議，原規定建物高度以不遮蔽遠處山景（大屯山、觀音山）為原則，最後卻被刪除，全案闖關通過，但專家、學者直言，勢必衝擊生態環境，將嚴重影響候鳥數量。

士北科開發案緊鄰基隆河、外雙溪，河岸第一排將建專案住宅、科技產業專用區，但目前士北科有大片綠地，民眾站在承德路六段遠望北方，可看見基隆河、外雙溪河岸及大屯山、觀音山，視野非常好，原士北科都市計畫內，有建物高度以不遮蔽遠處山景為原則，但台北市產發局長林崇傑昨認為該原則不切實際、無法執行，都委會委員想保原則，都委會主席、副市長彭振聲仍決議刪除，全案闖關通過。

東華大學環境學院副教授楊懿如表示，關渡自然公園是候鳥棲息地，候鳥遷徙主要會看地面、地形，長久以來會往山脈、河口處相對位置飛，如今若有高樓，將會干擾候鳥判斷遷徙路線，近幾年關渡平原候鳥已有減少，就是因台北盆地蓋不少高樓，干擾已經造成，若「不遮蔽遠處山景」這條再拿掉，勢必對鳥類造成衝擊。

台北鳥會總幹事陳仕泓質疑，原都市計畫中加入這條原則也是擔心生態保育受影響，如今柯市府連這個原則都自己拿掉，是否改變對生態保育的態度，現在只為開發，保育卻拋諸腦後。

陳仕泓表示，新北像是三重、蘆洲都有大開發案，關渡平原附近的淡水河濕地是國家重要濕地，如果連關渡都被破壞，對生態環境更是雪上加霜。

台北市野鳥學會常務理事曾雲龍表示，沒看到整份都市計畫內容，沒辦法細說造成的影響多大，但過去學會爭取關渡自然公園成立，就是希望保護生態環境，對鳥類來說，只要有蓋建物就一定會有影響。

曾雲龍解釋，關渡平原算是低度開發區域，只要有高樓就會切割綠地，將衝擊動物繁殖、遷徙等。

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