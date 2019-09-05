柯市府砍掉建物不遮蔽山景條款 士北科開發案闖關

2019-09-05 19:44

〔記者郭安家／台北報導〕台北市政府在關渡生態平原南側、東側進行士林北投科技園區開發案，多項開發細節經調整變更，今送台北市都市計畫委員會審議，原規定建物高度以不遮蔽遠處山景（大屯山、觀音山）為原則，但產發局長林崇傑認為影響招商開發，都委會委員想保住原則，都委會主席、副市長彭振聲仍決議刪除，全案闖關通過。委員受訪無奈說，市府刪了「充滿智慧」的文字。

士北科開發案斥資363.56億元、占地94.38公頃，緊鄰基隆河、外雙溪，河岸第一排將興建專案住宅、科技產業專用區，還有3塊8.38公頃市有地將設定地上權招標；士北科目前是大片綠地，若民眾站在承德路6段遠望北方，將可看到基隆河、外雙溪河岸以及遠方的大屯山、觀音山。

但都委會委員曾光宗會後受訪說明，市府報告沒提是，河岸第一排的建物設計，原本是與河岸垂直，因此樓與樓中間將可留下穿透空間，但現在設計已變成建物立面緊鄰河岸，形成較封閉的河岸第一排；而原本都市計畫撰寫人也很清楚，建物恐影響山林視野，因此還寫下智慧的文字，即建物高度以不遮蔽遠處山景為原則，如今市府刪除自打嘴巴。

曾光宗說，對未來影響是，淡水河的風要從基隆河吹進台北市，也可能因此被遮蔽；甚至相關野鳥學會也曾反映，周邊是關渡生態平原，鳥會沿著基隆河飛行，假如樓跟樓間沒空隙，鳥類只能飛更高或直接飛離，但開發計畫也未考量此問題；他希望留下原則，是提醒往後開發者能注意，並不會造成開發限制。

稍早都委會，曾光宗疑問為何要刪此規定，指此處生態敏感區，「我們現在完全沒有考慮鳥類飛行路徑」，並認為該規定可以保留沒關係，畢竟文字寫的是「原則」，怎麼規定可以討論。都委會委員洪廸光則說，此限制重視環境、有此文字是進步的，對環境比較好，「拿掉感覺有一點點....」，但可釐清那些地點會影響山林。

不過，林崇傑舉例，市府設定地上權的3塊地，會因為此原則蓋10公尺、2及3層樓，「那案子就不用開發」，並質疑這是「不切實際」的都市管制，並認為不會遮蔽山景，此原則往後還會造成開發審議時漫無天際喊價。都發局進一步說明時，曾光宗立刻質疑，以此極端案例而刪除原則，是不合理。

未料，都委會主席、副市長彭振聲立刻對曾光宗洗臉說，「以後要發言經過舉手，主席同意後才發言」，並指若條件限制太嚴格沒人敢來投資，會是國家損失，彭又說「曾委員意見非常好」，接著裁示刪除此規定，但仍保留「建物設計應考量地區山川景觀資源、地區風向」的文字，全案闖關通過。

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