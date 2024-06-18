新住民深耕築夢 林芬分享無毒蔬果助弱勢

來自中國廣東省的林芬，來台後種植蔬果，栽種有成後助弱勢。（圖由移民署苗栗縣服務站提供）

2024/06/18 10:29

〔記者張勳騰／苗栗報導〕來自中國廣東省梅縣的林芬，今年以「100芬（安全無毒）生鮮蔬果農場」為主題，獲選移民署「第10屆新住民及其子女築夢計畫」。林芬說，感謝移民署夢計畫及苗栗縣服務站的輔導，可以添購設備擴大種植無農藥殘留的小番茄、小黃瓜等時令蔬菜水果，除增加產量，也能定期捐贈給教會裡的弱勢孩童，盼協助弱勢家庭。

移民署苗栗縣服務站今（18）日派員前往訪視，了解林芬蔬果栽種成果；林芬已來台13年，起初為了解決家中經濟問題而在苗栗卓蘭的山上開墾農地，選擇種植安全無毒的蔬果來增加收入，改善家中經濟。

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林芬經營一甲半的農場，從種植、採收到出貨全都由她一手包辦。林芬笑說，她在中國是上班族，來台開始務農後，從每天工作2個小時，慢慢適應到現在每天工作超過12小時，她樂在其中，並貢獻一己之力，幫助弱勢的新住民家庭。

林芬透過此次築夢計畫，添購可重複使用及可節省水資源的工具來增加農場收成，並帶著2名讀國小的女兒一起把健康蔬果贈送給教會孩童，讓這份無私的愛傳遞給下一代。

苗栗縣服務站主任張金順表示，移民署將持續協助新住民及其子女在台深耕完成夢想，並將其對社會參與的熱情及對家庭用心的付出及貢獻與大眾分享。另外，移民署近幾年舉辦的「新住民子女國內培訓研習營」、「新住民及其子女培力與獎助學金計畫」以及「新住民多元文化人才培訓計畫」等，歡迎新住民及新二代朋友們踴躍參與。電洽：037-322350。

林芬經營一甲半的農場，從種植、採收到出貨全都由她一手包辦。（圖由移民署苗栗縣服務站提供）

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