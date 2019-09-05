秋冬旅遊補助上路 高雄飯店業優惠備戰

2019-09-05 23:37

〔記者張忠義／高雄報導〕交通部觀光局為刺激觀光，投入36億經費推動秋冬國民旅遊獎勵方案，高雄各大飯店為了刺激開學後的淡季也加碼促銷，要讓民眾「補上加補」省錢超有感﹔高雄義大世界的飯店、遊樂園二項都有補助；福華每人不到千元就可入住；漢來「3天2夜秋冬進補」，不僅平日享補助，連假日都有優惠；翰品酒店則推「秋蟹一泊二食饗宴」。

義大世界結合飯店、遊樂園及購物廣場，一次滿足吃喝玩樂各項需求，其中「飯店」及「遊樂園」都適用補助方案。天悅飯店適逢9周年推出超優惠家庭房專案，皇家酒店「輕旅行」不僅可免費升等指定房型，再送2客兒童早餐或下午茶，透過官網及電話訂房，週日到週五還可搭配秋冬補助，再省1千元。

另外，全台有23家觀光「遊樂業」享旅遊補助，可擇一使用僅限用一次﹔住宿義大飯店也能順便玩樂園，12歲以下兒童可享一次「義大遊樂世界」免費入園，業者還加碼提供購票優惠，要讓全家大小都能省。

福華大飯店即日起至9月底秋冬遊補助住房活動，超值的優惠房價扣掉補助，平均每人不到千元即可入住，並可享用麗香苑豐盛自助早餐，住宿期間皆可免費使用兒童遊戲室、游泳池等設施。

漢來大飯店規劃了3天2夜「補上加補」住宿特惠，除搭配政府平日每房獎助1千元，飯店依房型再加碼補助最高2千元，而且不只平日適用，週六或連續假日也能使用，即使補助款提前用罄，漢來推出的加碼補助依舊可以用到12月30日，住宿還包含超人氣「海港」自助式早餐；另外10月起透過飯店官網訂房加購「高鐵」車票享75折。

高雄翰品酒店總經理林俊宇表示，這次旅遊獎勵從9月1日到補助金額完畢為止，對象限國人散客，不分年齡每一身分證字號限用一次，透過官網訂房周日至周五住宿一個晚上一間房間可依實際住宿房價折抵1千元﹔由於入秋是吃蟹的好時機，順勢推出「秋蟹一泊二食饗宴」，入住即贈肥美秋蟹，搭配飯店港都茶樓餐廳的美味港飲點心，分量十分足夠。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法