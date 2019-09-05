政院拍板國旅加碼補助 搭高鐵送住宿、逛夜市送200元

2019-09-05 13:07

〔記者李欣芳／台北報導〕因應中國大陸限縮觀光客來台自由行，行政院繼8月砸36億元推動「擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫」後，行政院今天召開院會進一步拍板「擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫—各部會第2波加碼方案」，包括高鐵假期「搭高鐵･送住宿」專案，以台北出發搭乘對號車廂來回並入住高雄飯店+住宿一晚（含早餐）為例，只要2980元；經濟部提供到外縣市旅遊住宿時提供夜市抵用券200元以及故宮兩人同行一人免費等。

高鐵營業處資深經理耿敏貞表示，使用高鐵假期2人同行，包括到台南、高雄，或者到台北，都可免費住宿一晚，至於若是單人成行，則不適用這項優惠，高鐵將在網站公告詳細方案。

觀光局長周永暉說，至於夜市200元抵用券，是指到外縣市旅遊住宿時，每房發給200元的夜市抵用券。

交通部今天上午在行政院會報告「擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫—各部會第2波加碼方案」。

周永暉表示，第2波共有包括活絡產業、文教及環教、交通優惠等三大方案，各部會參與的有經濟部、農委會、客委會、原民會、教育部、文化部、環保署、故宮博物院、交通部公路總局、台鐵局及台灣高鐵公司等合計推出11大類優惠，各部會將共投入10.2億元，將自9月16日至12月31日實施。

在活絡產業類方面，經濟部提供自由行旅客夜市抵用券，每房發給200元，可至經濟部公告的夜市使用，若在沒有夜市的縣市住宿，仍可拿到抵用券異地消費；農委會提供自由行旅客 12處國家森林遊樂區入園優惠，12歲以下兒童不限次數免費入園；客委會推出600元電子禮券，可在70個客家文化重點發展區的餐廳消費或購買伴手禮；若自由行旅客在原民會認證的ayoi店家消費，並使用台灣Pay付費，可獲得500元電子折價券。

文教及環教類方面，故宮提供自由行旅客兩人同行一人免費入館優惠，65歲以上長者免費入館；教育部推出自由行旅客參觀基隆海科館、台北科教館、台中科博館、高雄科工館及屏東海生館親子共遊入館優惠，常設展廳及部分自策特展12歲以下兒童免費入館；文化部推出國立台灣博物館、國立台灣歷史博物館、國立台灣史前文化博物館12歲以下兒童免費入館。

在交通優惠類方面，9條「台灣好行」路線，提供使用電子票證搭乘半價優惠；台鐵以花東地區為主，推出花東地區莒光號全票及孩童票80公里以上7折優惠、TRPASS的66折優惠等；台灣高鐵公司則推出高鐵假期「搭高鐵．送住宿」專案。

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