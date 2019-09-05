醫病》寶寶長牙會發燒？醫師破除迷思

2019-09-05 23:57

〔記者蔡淑媛／台中報導〕很多家長認為「寶寶長牙會發燒」醫師破解迷思，澄清嬰兒長牙時體溫可能會稍微上升，但不會高到發燒的程度，反而是長牙年紀7、8個月大到1、2歲，常與外界接觸常感冒、感染疾病而發燒，才有此錯誤聯結。

中國醫藥大學附設醫院急診科醫師陳浚穠說，有研究指出小朋友在長乳牙時體溫會略微升高，可能是長牙時身體有發炎反應，寶寶正常體溫為37度，一般發燒定義為38度以上，但長牙時可能上升到37度8，且通常發生在長第1、2顆牙時，但不是真的發燒。

寶寶約從7、8個月大開始萌牙，這時期源自媽媽的抗體幾乎沒有了，小朋友抵抗力減弱，這個年紀也開始外出接觸環境，照顧者也常認為孩子長大了，照顧清潔比較疏忽，因此較容易感染病毒、病菌而引起發燒，加上與長牙時間接近，很多人就認為是長牙導致發燒，這是錯誤觀念。

萌牙期剛好抵抗力減弱 被誤會

陳浚穠說，要注意的是小朋友長牙時口腔比較敏感，常流口水、牙齦不適、情緒煩躁情形，常常吃手指頭，容易把髒東西也吃進去，家長要特別清潔和勤洗手，也要小心小朋友好奇也把異物塞進嘴裡，像小玩具、零錢甚至藥物，造成異物梗塞、中毒。

小朋友長牙時也要注意口腔清潔，只要有牙齒就有蛀牙風險，如果睡前有喝牛奶習慣，就要幫他刷牙，也不要口含食物、絕對不要含奶瓶睡覺。

陳浚穠提醒，小朋友1、2歲最常見感染玫瑰疹、腸病毒、流感，發燒要注意食慾及活動力，如果都正常，可以先在家裡觀察，但是活動力、食慾下降就要儘速就醫進一步檢查，他強調，嬰兒幼抵抗力還是比大人差很多，不能掉以輕心，更不要以為是長牙齒而輕忽，小朋友要等到6歲才有較完整免疫力。

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