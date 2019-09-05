台科大印尼學生全國最多 新增認證的清真餐廳

2019-09-05 12:50

〔記者林曉雲／台北報導〕國立台灣科技大學今天舉辦大一新生入學指導活動，台科大擁有全國最多的印尼學生，研究所和大學部共有逾400名印尼學生，因此校方重新打造了第三學生餐廳，新設立清真餐廳，提供被認證的穆斯林餐點，讓外籍生有更方便及友善的食物選擇。

台科大校長廖慶榮勉勵新生在大學生涯中要加強自信，享受追求目標的過程、保持快樂。微軟台灣AI研發中心執行長張仁炯受邀參加，同樣鼓勵學生要有建設性的生活態度，享受生活並且勇於改變、面對困難與挑戰。

今年台科大有超過1400名大學一年級新生參與新生入學指導，學校贈送每位新生一組不鏽鋼環保餐具，推動校園環保風氣。台科大校長廖慶榮和新生分享10個規劃大學生涯的要點，除了要態度積極、認真學習、自我管理、多聽演講看展覽擴增眼界，也要培養自信心，可以藉由選定一件想做到的事情，全力以赴去做，從小事的成功來增強自信。

此外，廖慶榮校長也鼓勵新生多參加社團、擔任義工，並且從現在開始加強外語能力，台科大很鼓勵學生出國交換、實習，校內提供許多名額及獎學金資源，可以多充實英文能力，勇於嘗試、堅持到底，同時也要懂得享受追求目標的過程，保持快樂的心。

台科大不分系系主任李維楨分享語文的重要性，鼓勵新生要提早做準備，不要想要出國的時候才開始讀英語和學第二外語，若更有計畫地善用校內各種資源和出國機會，在大學四年中一定能有拓展國際視野和旅外生活的特別經驗。

微軟台灣AI研發中心執行長張仁炯勉勵大學新鮮人要具備「建設性的生活態度」，除了要享受生活、珍惜生活，並且對自己及身邊的人抱持信念，遇到困難要勇敢面對並處理，從錯誤中學習，唯有正向面對事物，才有辦法改變，不論今天遭遇了什麼，都是為了更好的明天。

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