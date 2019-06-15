與台科大合校？屏科大證實雙方將開始談 沒有時間表

2019-06-15 16:39

〔記者羅欣貞／屏東報導〕近日傳出台灣科技大學、屏東科技大學合校消息，屏科大今天（15日）首度對外表示，將試著開始談，希望合校一定要達到「一加一大於二」的效果，現在沒有時間表。

屏科大校長戴昌賢表示，前幾個星期，技職司有問學校的意思，剛開始覺得兩校離太遠，一個在台北、一個在屏東，後來評估了一下，如果說是有一些創新的模式的話，倒是一個蠻好的方式，所以決定試試看。

戴昌賢也表示，雙方的校務會議都已通過，但不是通過合併，而是通過開始談，屏科大部分是在本月10日的校務會議中通過。

戴昌賢進一步說明，其實真的問題應該不是在兩校，而是在中央，包括教育部和銓敘部，對屏科大來說，合校的目的是要達到「一加一大於二」的效果，但這是與過去政府推動合併要精簡人事、組織、單位的規定是有所扞格的，這樣如何服務如此龐大的團體？畢竟兩校各有1萬1000名學生，如果要達到加乘效果，一定要先從銓敘部開始解套。

戴昌賢也說，台科大、屏科大各有理工、農業的強項與特色，目前台科大世界排名第250多名，加入屏科大後希望能進步到150名，若能如此，對全台灣的技職體系是很大的鼓舞，但要達到這樣的目標，就不能精簡人事，縮小規模。

戴昌賢還表示，如果能合校，也盼兩校區師生多多交流，台北校區到屏東校區上課，屏東校區師生也能到台北校區上課。

過去談到合校，屏東在地多討論屏科大與屏東大學合併，但都沒有下文，與台科大合併則是首次被提及，也在地方引起熱議；台科大、屏科大合校規劃小組擬於17日進行首次會談。

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