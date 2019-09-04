「玲玲」最快今轉中颱 15號颱「法西」最快今明生成

2019-09-04 08:38

〔即時新聞／綜合報導〕氣象局指出，輕度颱風玲玲最快將於今（4）日增強為中度颱風，預估將在今日和週四（5日）為全台帶來大雨或豪雨。至於目前在遠洋還有一熱帶性低壓發展中，預估最快今明兩天就有機會變成颱風。

氣象局指出，玲玲颱風今晨2時中心位置在鵝鑾鼻東方390公里海面上，以每小時7公里速度向北北東進行；受玲玲颱風外圍環流影響，今日西半部和東北部一整天有短暫陣雨或雷雨。氣象局也提醒，玲玲有機會再增強，最快將於今日升級為中颱，暴風圈也會再擴大，不過目前位於台灣東部海面，不會發海上警報，預估週五下半天就會逐漸離開東側海域，偏北前往韓國。

至於在威克島西南西方海面的遠洋，也有一個熱帶低壓發展中，目前日本氣象廳尚未發布颱風生成預警，但最快今日或週四就有機會變成颱風。若屆時成颱，將是今年第15號颱風「法西」（Faxai，寮國提供，女子名），預估未來將朝偏西北方向往日本移動。

天氣風險管理公司氣象主播賴忠瑋也指出，玲玲颱風目前雖然還是輕度颱風，不過強度還在增加，預計今天下半天將可能增強為中度颱風。受外圍環流雲系，加上太平洋高壓偏弱以及低壓帶影響下，不穩定天氣可能維持到下週一或週二左右，預估要到下週二或三之後，太平洋高壓逐漸再往西延伸到台灣附近，天氣才會再恢復為相對穩定的型態

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄也指出，今明兩天受玲玲颱風外圍環流影響，各地有陣雨或雷雨，並有較大雨勢。至於目前已減弱為熱帶低壓的第14號颱風劍魚，殘餘環流在週五至下週一仍將接近台灣，並將給各地帶來有局部陣雨或雷雨，以及較大降雨。

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