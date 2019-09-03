東部、南部晚間降雨增加 輕颱玲玲明起接近台灣

2019-09-03 06:47

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（3日）白天各地晴朗炎熱，但晚上開始受到颱風外圍環流影響，東半部及南部地區降雨會開始增加。

氣象局表示，今天天氣和昨天類似，各地晴朗炎熱，高溫約32至35度，僅東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，午後中南部地區及北部山區有局部短暫雷陣雨，晚上開始受到颱風外圍環流影響，東半部及南部地區降雨開始增加。

氣象局預估，週三、週四（4日、5日）受到颱風外圍環流影響，容易有局部大雨發生，東半部、北部、南部地區及中部山區有短暫陣雨，中部平地為多雲。週五至下週日（6日至8日）颱風北上後，低壓帶持續影響，天氣仍不穩定，中南部及花東地區有短暫陣雨，北部及東北部地區則為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

颱風消息部分，第13號輕度颱風玲玲，凌晨2時距離鵝鑾鼻東南方約500公里的海面上，未來將偏北通過台灣東部海面，預計週三、週四（4日、5日）較接近台灣，各地容易有短暫陣雨，路徑仍有不確定性。

原位於東京灣附近的熱帶性低氣壓，也在凌晨2時增強為編號第14號輕度颱風劍魚，距離鵝鑾鼻西南西方約1520公里的陸地上，未來在南海打轉之後將朝北北東往福建進行，短時間內對台灣天氣沒有影響。

空氣品質方面，3日宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；北部、雲嘉南、高屏空品區及金門主要為「普通」等級，北部空品區短時間可能達「橘色提醒」等級；竹苗及中部空品區為「橘色提醒」等級。

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