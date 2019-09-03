短命！ 劍魚颱風最快今晚降等成熱帶性低氣壓

2019-09-03 21:06

〔即時新聞／綜合報導〕今（3日）晨生成的第14號颱風「劍魚」，原預估會以回馬槍的方式從南海往東北方轉向，日本氣象廳更預估會直撲台灣海峽。但日本氣象廳最新預測，劍魚颱風因結構不佳，環流龐大整合困難，預計將在明（4日）晚減弱為熱帶性低氣壓；第13號颱風「玲玲」北上會帶動西南風、低壓帶，逐步靠近台灣，中南部週末會有較多雨勢。

根據中央氣象局最新觀測指出，颱風玲玲今下午2點的中心位置在北緯20.7度、東經124.0度，過去向北北東移動時速17公里，玲玲颱風威力持續增強，現已達輕颱上限，七級風暴風圈也擴大到150公里，明晨有機會增強為中度颱風。

另外，颱風劍魚在越南近海緩慢向東北東移動，氣象局預估劍魚將回馬槍登陸廣東沿海，不過日本氣象廳最新預測顯示，「劍魚」偏東角度更大，中心將進入台灣海峽。但天氣風險分析師吳聖宇表示，「日本氣象廳直接宣布今晚可能要把劍魚降為熱帶性低氣壓，照這個預報，劍魚的生命期只有24小時左右，還不如不要一開始就硬是把已經登陸越南的熱帶性低氣壓命名」。

臉書粉專「天氣即時預報」也指出，根據日本氣象廳（JMA，世界氣象組織的區域專責氣象中心：西北太平洋）最新預測，劍魚颱風因結構不佳，環流龐大整合困難，預計將在明（4日）晚「夭折消散」減弱為熱帶性低氣壓；而颱風「玲玲」目前正在台灣東南方海域，一路往北，對台灣沒有直接影響。

「這兩個系統，一個擦邊過，一個即將消散，目前看來都沒有很大的威脅，大家先可放心。」天氣即時預報表示，但不代表台灣天氣就不會受影響。隨著玲玲北上，會帶動西南風、劍魚颱風的屍體（如果它消散了）、低壓帶，逐步靠近台灣。

「天氣即時預報」說，週三至下週日（8日），台灣附近水氣會「逐日增加」，代表各地出現陣雨的機會也會慢慢提高。尤其從目前資料來看，週末假日的西南風，可能會為中南部帶來較多的雨勢，因此提醒大家出門都要記得攜帶雨具。

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