颱風玲玲靠近 水利署提前布署戒備

2019-09-03 12:39

〔記者楊綿傑／台北報導〕颱風玲玲逐漸靠近台灣，為預防任何可能災害，水利署提前進行整備，署長賴建信召開擴大署務會報時，就要求提前完成水利建造物、復建工程、在建工程、防汛缺口、抽水站水門、滯洪池、抽水機等防汛機具、備料及各項資通訊系統的整備與檢測；並持續與地方政府保持密切聯繫，齊力做好防災準備應變工作。

賴建信表示，依目前狀況，東部區域要特別注意防範；而面對可能接續影響的西南風，第五、六、七河川局也會注意嚴防。相關措施包括抽水機提前預布；各河川局加強與地方政府溝通聯繫，提供必要協助，並提前啟動及佈署防水擋板、抽水機、志工；落實每日三查氣象情資，尤其針對短延時強降雨，善用閃電、雷達、雷雨胞資料；各水資源局也會審慎進行水庫操作，避免發生原水濁度升高而影響供水情形。

水利署指出，長浪可能對東部海堤造成影響，九河局已於所轄海堤區域備妥混凝土塊7000塊，並請海岸搶險開口合約廠商完成整備待命；八河局針對轄區內易受洪水或長浪影響之卑南溪水系堤防及台東海岸加強巡查，以確認水利設施功能正常。

此外，一河局轄內防汛熱點（得子口溪、美福及冬山河易淹水地區），宜蘭縣政府已完成預布規劃大型移動式抽水機，該區域內計有抽水站15座，一遇雨勢立即啟動預抽減少淹水風險；五、六、七河局，因應西南風影響，部分地區可能會有致災性之雨勢，依氣象情資於大雨前完成部署抽水機至經常致災點。

水利署也再次呼籲民眾，清理自家陽台洩水口及居家附近的排水溝渠，將遭受淹水風險的不便降至最低。另外亦提醒民眾，可透過防災資訊服務網、facebook防汛抗旱粉絲團（網路）、行動水情APP（智慧型手機）、警戒簡訊通報系統（一般手機）及免付費電話0800-079-579（你去救、我去救）等防災避災工具，掌握即時訊息。

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