劍魚颱風路徑「大迴轉」 吳德榮：可能向台灣靠近

2019-09-03 09:53

〔即時新聞／綜合報導〕原本位於越南東京灣的熱帶性低氣壓已於今天清晨2時發展為今年第14號颱風「劍魚」，中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示可能登陸越南後，轉向朝東北方向移動。氣象專家吳德榮表示，有可能與其西方的低壓重新整合，再轉向東北、向台灣靠近。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄中指出，2日20時歐洲模式（ECMWF）顯示，本週北太平洋西部熱帶擾動活躍，除了台灣東南方的「玲玲」以外，海南島南方另有「劍魚」颱風。

吳德榮表示，中央氣象局3日2時「路徑潛勢預測圖」顯示，「玲玲」大約從石垣島附近北上，但距離台灣較近、或更遠的機率都存在，需要密切注意；「劍魚」颱風未來的變化很「不確定」，有與其西方的低壓重新整合，再轉向東北、向台灣靠近的機率。

吳德榮預估，今天各地白天晴時多雲，天氣悶熱，山區午後有局部陣雨或雷雨，中南部部分平地亦有受影響的機率，今晚起「玲玲」颱風外圍環流逐漸接近，北部、東北部及花、東天氣轉變，有局部陣雨；週三、週四（4、5日）受「玲玲」颱風外圍環流影響，各地有陣雨或雷雨，亦有較大雨勢，各地氣溫略降、稍轉涼；週五至週日（6至8日）「劍魚」颱風帶來水氣，各地有局部陣雨的機率，西半部午後有局部陣雨或雷雨，亦有較大降雨的機率。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法