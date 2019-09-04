09/04 各報重點新聞一覽

2019-09-04 06:21

自由時報

參選露口風… 郭：出來打破藍綠

鴻海創辦人郭台銘從沒正式公開表態參選二○二○總統，不過他昨天拜會嘉義市副議長蘇澤峰等人時，席間露出口風說：「鈔票沒有顏色，科技沒有顏色，大家關心如何發展經濟，我今天為什麼希望出來，因為台灣經濟太重要了，停滯廿年！」郭更直言，要打破藍綠，希望台灣經濟翻轉！

詳見參選露口風… 郭：出來打破藍綠。

租中華電信子公司伺服器 中國「嗶哩嗶哩」悄悄入侵

今年四月出現中國影音串流平台（OTT）愛奇藝遭質疑違法落地，在台租網路伺服器進行超出營業範圍外業務；資訊安全工程師吳伊婷向本報投訴，另一個中國OTT嗶哩嗶哩（bilibili）租用中華電信子公司是方電訊的伺服器，違法情節跟愛奇藝雷同；國家通訊傳播委員會（NCC）表示，將要求是方停止出租伺服器給嗶哩嗶哩。

詳見租中華電信子公司伺服器 中國「嗶哩嗶哩」悄悄入侵。

陳明文行李掉高鐵 內裝300萬現金

台灣高鐵北上列車昨拾獲一只未上鎖的行李箱，經高鐵人員清查，發現裡面竟有現金三百萬元，高鐵追查後發現，失主竟是民進黨嘉義立委陳明文。陳明文的次子陳政廷指出，因他想延續母親「舞茶」品牌，打算至菲律賓開珍珠奶茶店，這筆錢是父親要給他創業用的，但不小心遺忘在車廂上，他已全數領回。

詳見陳明文行李掉高鐵 內裝300萬現金。

聯合報

蔡總統要國軍多穿軍服上街 退將：蔡過去羞辱國軍不只一遍

昨天是九三軍人節，蔡英文總統接見敬軍企業代表時表示，她執政之後，就積極鼓勵國軍弟兄姊妹多穿軍服上街，大方展現身為軍人的光榮，特別是在軍人節這天，凡是在街上看到穿著軍服的軍人，她都希望國人朋友可以透過一句簡單的加油、或是一個肯定的手勢，向國軍弟兄姊妹致敬。

詳見蔡總統要國軍多穿軍服上街 退將：蔡過去羞辱國軍不只一遍。

陸再對美揮「反傾銷稅」大刀 警告意味濃厚

正當全球關注美中貿易談判九月初是否能重回談判桌的敏感時刻，大陸商務部昨天再揮「反傾銷」關稅大刀，六日起對美國、歐盟、日本等進口苯酚徵收反傾銷稅。特別的是，唯獨對美祭出百分之二八七點二最高懲罰性稅率，警告意味濃厚。

詳見陸再對美揮「反傾銷稅」大刀 警告意味濃厚。

中國時報

國民黨全面對黑韓開戰！司法提告止謗 追究氣爆善款流向

2020年選情加溫，黑韓、黑藍手段傾巢而出，衝擊國民黨總統提名人韓國瑜選情。對此，國民黨將全面對黑韓開戰！國民黨除將採提告作為，「以訟止謗、以訟制暴」外，昨韓國瑜競總亦針對高雄氣爆疑點再開記者會，全面出擊。

詳見國民黨全面對黑韓開戰！司法提告止謗 追究氣爆善款流向。

黃之鋒訪台 盼今天台灣明天香港！小英籲港府積極對話 化解對立

香港眾志祕書長黃之鋒昨受邀抵台，他在桃機受訪表示，希望台灣朋友繼續支持香港，希望10月1日前，能獲得台灣朋友更大支持，談到香港人心裡最希望民主在港萌芽，他說，未來的夢想是「今天台灣、明天香港」。

詳見黃之鋒訪台 盼今天台灣明天香港！小英籲港府積極對話 化解對立。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法