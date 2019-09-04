參選露口風… 郭：出來打破藍綠

2019-09-04

指兩黨未專注建設 讓台灣停滯20年

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕鴻海創辦人郭台銘從沒正式公開表態參選二○二○總統，不過他昨天拜會嘉義市副議長蘇澤峰等人時，席間露出口風說：「鈔票沒有顏色，科技沒有顏色，大家關心如何發展經濟，我今天為什麼希望出來，因為台灣經濟太重要了，停滯廿年！」郭更直言，要打破藍綠，希望台灣經濟翻轉！

直言這次希望出來服務 全力拚經濟

郭台銘也提到，由於兩黨輪替，以意識形態治國，而非經濟治國，兩黨沒有專注在建設台灣，造成廿年來的經濟困境。他認為若任何政黨不把台灣經濟搞好就該輪流做，誰經濟做得好就讓誰做；「這次希望出來服務，全力拚經濟，只談經濟不談政治！」

鐵路警察李承翰因公殉職，昨入祀嘉義市忠烈祠，由嘉義市長黃敏惠主祭，郭台銘特地到場致意，隨後轉往嘉義市議會拜會副議長蘇澤峰。蘇邀國民黨籍張敏琪、無黨籍凌子楚、孫貫志、黃思婷等四位議員及長竹里里長江振章與本屆東區議員「落選頭」李奕德與郭茶敘。

蘇澤峰等人關心嘉義未來發展，認為走產業的路才能讓年輕人回鄉；郭台銘表示認同，認為嘉義人才濟濟卻外流，好的政府應去中央化，讓地方自主，產業走傳統與創新結合科技，才能吸引人才回鄉。

對於是否參選二○二○，郭辦發言人、永齡基金會副執行長蔡沁瑜接受媒體聯訪時強調，郭是最強的中華民國外掛、最好的中華民國派，郭心心念念想的都是為台灣好，不管是人民未來生活、台灣未來的發展，都跟選票、顏色沒關係。

對於國民黨主席吳敦義指，跟郭台銘溝通都是副主席郝龍斌，沒有陸委會前副主委張顯耀；但蔡沁瑜說，吳敦義的確曾委託張顯耀聯繫郭台銘，接洽是否進行「吳郭會」。

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