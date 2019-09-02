苗栗週年慶YouBike破百萬 幸運兒是他

2019-09-02 15:59

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣YouBike於去年6月開始建置，目前開設30個場站，使用已突破百萬人次，苗栗縣政府今舉行週年慶，頒獎給幸運得主新港國中小學生沈育安，還有騎乘率第一名的國立聯合大學畢業生王瑭敬。縣長徐耀昌指出，除替騎乘者投保第三責任險及個人傷害險，另針對人口數達3萬人口的苑裡、通霄、後龍、公館正進行施設站可行性評估，未來期望各觀光景點都能設站。

苗栗縣政府工務處指出，為慶祝苗栗YouBike騎乘突破百萬人次，今日起到10月2日，將舉辦騎10次就有一次抽好禮機會，獎品有任天堂、背包及儲值卡等。

苗縣府工務處古明弘表示，苗栗YouBike去年6月開通，迄今騎乘人數已超過100萬人次，苗栗縣總人口數54.7萬人，平均每人騎過1.8次，而苗栗市、頭份市、竹南鎮人口數約27.7萬人，平均每人騎過3.6次。

苗栗縣政府昨在第一辦公大樓舉辦「苗栗YouBike百萬 週年慶 苗栗好靚」記者會，據YouBike微笑單車公司的統計，苗栗縣騎前三名分別為723次、703次及680次，其中第一名的王瑭敬到場接受表揚。

王瑭敬說，他就讀聯大大學及碩士班期間，因機車故障，加上有前半小時免費優惠，所以，不管是上課、到圖書館、火車站、吃飯、購物，幾乎都仰賴YouBike代步，真的很便利。

至於百萬人次騎乘者為就讀新港國中小學國中部二年級的沈育安，他家住後龍鎮，下課後到苗栗市補習，都利用YouBike代步，能成為百萬人次騎乘者，讓他喜出望外。

苗栗縣政府工務處強調，為提供民眾騎乘YouBike安全的保障，苗縣府今年一月已開辦投保公共自行車第三人責任險及個人傷害險，尚未加保個人傷害險的民眾可至官網、KIOSK、官方APP登錄保險所需資訊後即可免費投保。

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