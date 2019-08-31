他po法鬥香甜睡姿 網友：咦？有雞腿

2019-08-31 22:21

〔即時新聞／綜合報導〕毛小孩的照片總有治癒人心的效果，有網友在網路po出一張照片，拍的是隻法鬥趴在沙發上閉目養神，但牠勾起後腿卻與大雞腿非常像，網友看到貼文都笑說，肚子有點餓！

該網友昨天在臉書「爆廢公社」PO出一張照片，一隻法鬥正趴在沙發上睡得香甜，而牠的勾起的後腿有雞腿的錯覺，讓人看了不禁有點呃，原po在貼文中表示「睡得香甜」。

網友們看到po文後紛紛留言，「哈哈哈，腳好療癒」、「咦？有雞腿」、「好想吃棒棒腿」、「好可愛的睡姿」、「不要玩雞腿便當的雞腿！」、「這腿看起來好好吃」。

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