占用停車格45天才能拖吊 柯P大罵新規「很爛的成就」

2019-08-30 14:44

〔記者沈佩瑤／台北報導〕為解決「霸王車」長期占用路邊停車格或公有停車場，台北市交通局自7月1日起新法規上路，停在路邊停車格或公有停車場30天且都未繳費者，在張貼通知單15日後將拖吊。但市長柯文哲今主持交通會報，聽到總共要「45天」才能拖走，相當不以為然，痛批局處講得興高采烈、自以為很厲害，但「我認為是很爛的成就！」不過，該案最後沒有明確結論。

停管處報告，每日停放同一車格卻未繳費的「久停車」，如果是停車計時路段，每天至少收費240元，曾有單一車輛最高欠費高達16萬3645元。為嚇阻惡意積欠停車費、從源頭阻止欠費，今年北市府修正《處理妨礙道路交通車輛自治條例》，更名為《處理妨礙道路交通及久停公有停車場車輛自治條例》。

新法7月1日起已正式執行，針對在路邊停放同一格位逾30日且未繳清停車費、公有路外停車場進場逾30日且未繳清停車費者，會先張貼「通知限期駛離」單子，15日後仍未移走並繳清費用，就會強制拖吊。

根據統計，7月1日至8月6日，張貼汽車76輛、機車49輛，共計125輛，拖吊數量則為78輛。停管處分析，張貼通知可有效提醒民眾繳納費用、儘速移置車輛，已有近4成車輛駛離。

雖然局處強調該方案有效嚇阻久停車問題，未來會持續辦理，柯文哲卻相當不滿意，尤其要經過45天才能拖吊，柯更是立刻反問局處「你滿意嗎？從頭到尾沒繳費，要45天才能拖吊？」

柯文哲痛罵，常常你們講得興高采烈、自以為很厲害，但不管路邊停車或是停車場，2天、3天沒交錢，就應該啟動處罰了，怎麼會30天才貼？

柯還說，「停在路邊45天，真是無法無天！好像我們怕他，奇怪！45天不繳錢才能拖走？」他直言自己無法理解，曾幾何時國家變得如此軟弱無力，政府不可以這麼沒有力量，「15天就貼、15天就拖走，反對的舉手？」

對此，局處試圖解釋該法規對於久停車有明顯嚇阻效果，且當初自治條例通過時，議會對於啟動拖吊的天數也有意見。柯最後沒好氣說，「好啦算了，我每天都在適應你們」，我很討厭國家無法執行，停在路邊不繳錢，要等你45天？「天啊！實在是」，國家變成這樣！這叫價值。要跟你說的是，你認為很好，我認為很爛，你認為45天可以拖走是很好的成就，我認為是很爛的成就，這我要讓你知道。

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