欠費霸佔停車格 台北市最快7月起將拖吊

2019-05-01 20:28

〔記者林家宇／台北報導〕台北市議會法規委員會今審查「台北市處理妨礙道路交通車自治條例」，未來凡停放在路邊停車格超過30日且未繳費者屬「久停」，可依法拖吊保管，後經公告3個月無人領回便可拍賣。

北市府提案指出，為提升公有停車場、停車格周轉率，避免遭部分民眾長期占用，遂針對「久停」訂定明確定義與後續處理方式。未來只要車輛停放在同一停車格超過30天且未繳費，以及於公有停車場進場超過30天未繳費，皆屬「久停」，可依法拖吊保管。草案今於法規委員會一讀通過，預計最快7月上路。

停管處表示，據統計，目前全北市5萬7000格路邊停車位，有466輛達久停標準，但礙於路邊久停至今無相關罰則，無法可管。此外，停放於停車場內超過10天未繳費之車輛雖可拖吊，也只能堆積在保管場，無消化管道。

停管處說，藉由此次修法，可對久停車輛拖吊保管，逾5日無人認領，將通知車輛所有人於15日內領取，屆期未領則公告3個月，公告期滿仍無領回即可拍賣。停管處強調，只要在車輛尚未拍賣、報廢前，車主都可在繳清費用後將車領回。

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