防杜非洲豬瘟 關務署籲中秋勿帶含肉月餅入境

2019-08-30 12:50

〔記者林欣漢／基隆報導〕秋節將至，中央災害應變中心副指揮官、農委會副主委黃金城今天到基隆港視察邊境管制措施，慰勉在邊境值勤把關的財政部關務署、農委會防檢局等機關同仁，呼籲民眾不要從中國、蒙古、越南、緬甸、柬埔寨、寮國及北韓等7個非洲豬瘟疫區進口或攜帶含肉月餅入境。

黃金城今天先到基隆關聽取該關簡報邊境貨櫃查驗措施及防檢局基隆分局報告貨櫃檢疫作業，接著到基隆港碼頭貨櫃場視察關務署及防檢局貨櫃查驗及檢疫現場作業。黃金城提醒各邊境管制機關，亞洲地區非洲豬瘟疫情仍未停歇，入侵我國風險仍高，因應中秋節貨物往來增加，務必提高警覺，針對高風險地區來的貨櫃要加強查驗及檢疫，防杜疫情藉由夾藏的非法動物產品入侵我國。

關務署表示，目前所有入境旅客託運行李，一律經X光檢查；高風險地區入境旅客手提行李均已實施全面X光或人工檢查；進口郵包及快遞貨物皆經過X光機掃描，遇有影像疑屬肉製品者，均拆包檢查，並移請防疫主管機關辦理；另防檢局亦派有檢疫犬在郵包區及快遞貨物理貨區嗅聞巡查，以防範非洲豬瘟透過各種管道入侵台灣。

應變中心表示，根據防檢局過往實務經驗，於春節、端午節及中秋節前夕因民眾多有送禮習慣，違規輸入或攜入動植物產品確實較平時為多。防檢局皆透過如社群媒體、廣宣活動等方式，持續向民眾宣導勿自國外寄送或帶回肉類產品。

應變中心說，目前防檢局已有作業程序，民眾若收到含豬肉產品的郵包，可就近親送或寄送至防檢局各分局或檢疫站進行銷毀作業，如有不方便亦可向防檢局聯繫，於約定時間由檢疫人員收取，請民眾配合，以免遭罰，有相關疑問可電洽：0800-761590防檢局專線。

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