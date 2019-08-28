捷運秀朗橋站、景平站土開案招商 侯友宜盼明年6月完成

2019-08-28 20:42

〔記者何玉華／新北報導〕新北市捷運工程局今天辦理捷運環狀線秀朗橋站、景平站土地開發招商說明會，市長侯友宜到場關切並向廠商喊話，市府會用單一窗口協助推動，強調市府期待的不只是改變站體，而是要改變城市風貌，「要看新北市的未來，不是現在」，希望能在明年6月前完成招商簽約。

捷運局指出，環狀線全線14個車站共有10站辦理土地開發案，總計可挹注捷運建設的自償性經費約80.1億元，其中秀朗橋站、景平站以及板橋站，由新北市政府辦理招商；秀朗橋站、景平站今天辦理土地開發案招商說明會，預計10月底公告徵求投資人，侯友宜希望能在明年6月與廠商完成簽約。開發完成後，預估可挹注捷運建設自償性經費約23億元。

捷運局長李政安表示，10站的土地開發案，估計可為新北市帶來525億元投資，創造74萬平方公尺住商空間，挹注捷運建設自償性經費約80.1億元，促進商業發展提供6000個就業人口。

李政安說明，秀朗橋站和景平站都位在中和區，開發大樓包含捷運、店鋪、商場及住宅多元使用；秀朗橋站預計興建地上20層、地下5層，景平站預計興建地上11層、地下3層，開發量體估計約達1.6萬坪，可提供地方住商空間，提升地方生活機能。

捷運局表示，後續將公告徵求投資人，投資人須通過資格、規格及價格標3階段審查，取得最優投資人資格，與新北市政府簽約。＃

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