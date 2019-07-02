五股泰山蓋輕軌 自救會抗議：交通更混亂、機廠阻礙發展

2019-07-02 20:47

〔記者周湘芸／新北報導〕五股泰山輕軌建設時程延宕多年，可行性評估去年7月第5度被交通部退件，經新北市交通局修正，今年5月6日6度送審議，新北市政府捷運局今天也分別在五股、泰山區公所舉辦說明會，其中，泰山區場次有不少民眾組成「五股─泰山輕軌自救會」到場抗議，他們認為，五股泰山輕軌不僅可能讓泰山區交通更混亂，於楓江路劃設的捷運機廠離市中心不到300公尺，更將阻礙當地發展。

捷運局今天舉行說明會，針對五股泰山輕軌用地徵收、機廠設置地等進行說明，但自救會至現場抗議，讓現場傳出火藥味，說明會最終也不歡而散。自救會說，輕軌機廠設於泰山，不僅阻礙發展，預計徵收北側農業用地也未曾通知地主開會。此外，輕軌路線規劃不但不符合泰山民眾需求，行駛速度也不如捷運，於平面設站，反而會造成泰山新五路和楓江路段交通壅塞問題更嚴重。

對此，捷運局副局長詹榮鋒說，輕軌是配合當地都市計畫開發，並非針對現行地主進行強制徵收，而且機廠位置從原先預定的五股遷至泰山，是因原地屬洪水平原第二級管制區，解除管制需辦理多項防洪工作內容，經多次會議評估，考量楓江路南側為農業用地，有利於列車調度減少營運成本，因此更正。

詹榮鋒也說，未來都市計畫將於新五路平行路段新闢30米寬道路，解決民眾需求，且機廠位置未來也將作為住宅及商場開發，可一連帶動當地發展。

新北市議員陳明義說，大家應該關心的是路線合不合理、施作的方式接不接受，五股泰山輕軌屬專用路權，不管是五股高架段或泰山平面段都沒有交通干擾問題，且輕軌主要就是讓地區民眾更方便，整個路線從頭到尾約22分鐘可完成，對區域性的交通幫助很大。

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