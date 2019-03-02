輕軌乘客嚇呆了！羊駝竟然也會搭車...

2019-03-02 13:17

〔即時新聞／綜合報導〕美國奧勒岡州波特蘭輕軌（MAX）的乘客們都嚇呆了！因為他們搭車時赫然發現知名羊駝凱薩（Caesar）也上來一起搭車，不少網友看到照片後都驚呼連連，但這個景象以後可能不會再出現了。

據《福斯新聞》報導，輕軌營運商TriMet發言人貝克（Tim Becker）表示，雖然公司很高興凱薩前來幫忙宣傳大眾運輸，而且搭車期間表現良好，但依照公司規定，只有導盲犬、輔助犬可以陪同主人上車，其他動物一概不行。

羊駝凱薩的社交媒體總監諾克斯（Ariel Knox）說，他們團隊的使命是傳播羊駝的愛與歡樂，讓凱薩和人們擁抱和拍照，而凱薩已經不是第一次搭輕軌了，之前為了移動方便就搭過很多次MAX，但從未被告知不能這樣做。

此事引起美國網友議論紛紛，有人直呼如果TriMet不修改動物搭車的規定，那他再也不會搭MAX了；還有人坦言，凱薩搭車的禮儀看起來比部分「人類乘客」更好，畢竟牠不像有些酒鬼會隨地撒尿。

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