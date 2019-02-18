居民看傻！樹上卡了一隻美洲獅 消防員火速營救

2019-02-18 09:41

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州聖貝納迪諾一名屋主，在修剪花園時赫然看到另一棟民宅旁的樹上卡著一隻美洲獅（山獅），連忙通報相關單位。幾分鐘後消防員就帶著梯子抵達，先使用麻醉針讓大貓服服貼貼，再吊掛將牠成功救出。

據《BBC》報導，美洲獅當時趴在大樹上高約15公尺的地方， 加州魚類和野生動物部的生物學家布倫南（Kevin Brennan）表示，年輕的山獅常常出現在一些出人意料的棲息地，試圖建立自己的領域。

如果將美洲獅留在樹上，那麼對於當地居民來說是不安全的，而大貓被送下來後經過了動物專家的評估，已經被釋放回野外。

美洲獅生活在美洲各地，從北邊的加拿大卑詩省到南方的阿根廷都有其蹤跡。2月初時在美國科羅拉多州北部山區，一名慢跑者遭山獅襲擊後徒手將牠殺害。

按照科羅拉多公園和野生動物部門官員的說法，山獅攻擊人類其實並不常見，100多年來僅有不到十幾人被美洲獅咬死。這種野生貓科動物通常會避開人類，會襲擊人的往往是生病或飢餓的山獅。

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