好心工人在冰川救起乖狗狗 獸醫嚇傻：這是狼啦！

2019-02-23 14:48

〔即時新聞／綜合報導〕愛沙尼亞一群工人在派爾努河（Parnu river）大壩工作時，發現冰冷的河川中有隻「狗狗」受困，連忙將牠救起並送往獸醫診所治療，一路上「狗狗」都相當溫馴，但獸醫怎麼看怎麼奇怪，後來才發現牠其實是一匹狼！

據《BBC》報導，其中一名工人卡切普（Rando Kartsepp）透露，「狗狗」被救出後很安靜，送醫途中躺在他的腿上休息。當卡切普想為「狗狗」伸展一下四肢時，「狗狗」才抬頭看了他一下。

獸醫接診「狗狗」時發現牠有點不太一樣，最後有熟知附近狼群的獵人幫忙辨認，原來「狗狗」其實是一隻大約1歲大的公狼。於是診所人員為這匹狼治療後，將牠放進籠子裡歇息，畢竟他們無法確認公狼恢復元氣後還會不會那麼溫馴。

愛沙尼亞動物保護聯盟（EUPA）表示，公狼送醫時血壓相當低，這也許可以解釋為什麼野狼會那麼順從。EUPA為其支付了治療帳單，並確認牠恢復良好。愛沙尼亞國家環境機構的研究人員為公狼戴上GPS項圈後，目前已經將牠放回野外。

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