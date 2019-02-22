台南捷運系統是單軌非輕軌 交通局：將採自動駕駛

2019-02-22 14:17

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市交通局今天赴台南市議會進行台南先進運輸系統優先路網專案報告，交通局表示，台南捷運系統是採跨座式的高架單軌系統而非輕軌，其優點是工期短、經費省，而未來將以兩節車廂連輸，必要時機動增加，並採自動駕駛，可大幅節省人事開銷。

根據交通部捷運工程處長秦繼孔報告指出，台南先進運輸系統整體路網規劃，以府城、南科及新營三大核心，其中，新營2條、南科6條及府城6條路線，先納入路網並非現在就要做，而是先取得交通部的門票。因為交通部107年新規定，納入路網，始得選擇其中最優先路線，並預為因應南科都心及新營都心未來發展需求，未來再依民意需求決定施工與否。

秦繼孔表示，單軌系統工期約6年，比輕軌約10年工期，約減少1/3工期；單軌車廂採包覆設計，膠輪、電纜均包含在內，隔絕噪音效果佳，軌道也能與任何風格建築物融合；安全逃生方面，現今的單軌系統可將逃生通道設置於軌道樑中間，方便乘客逃生。

此外，單軌系統立柱設置在安全島上，無需徵收土地，減少徵地民怨。未來綜合規劃階段也會辦理公聽會，凝聚居民共識，取得最大公約數後再施工。

今天議員質詢踴躍，有支持的，也有反對的，意見不一，不過很多議員迄今仍不知台南是採高架單軌系統，誤以為是輕軌系統，也不知其間差異，議場上雞同鴨講，沒有交集。

交通局長林炎成強調，目前路線並未定案，只是可行性研究階段，希望議會同意及支持墊付案，讓下階段綜合規劃案能繼續推動，才能提出最好的規劃。

根據交通局的提案，南市先進運輸系統包括藍線一期、綠線、藍線延伸線及紅線，總工程經費780.4億，中央補助426.26億，地方自籌354.14億。

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