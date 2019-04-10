安坑輕軌跨新店溪安心橋 130米高「白色巨塔」聳立

2019-04-10 16:26

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市捷運工程局輕軌安坑線目前正進行最重要的跨越新店溪的「安心橋」工程，安心橋為「非對稱斜張橋」，是國內最長跨距的軌道橋梁，其中，在河中落墩的白色橋塔高達130公尺、約35層樓高，加上比橋塔更高的吊塔，雙雙聳立在新店溪上，受到來往人車囑目。

捷運局長李政安說，安坑輕軌全長7.5公里，起自安坑地區二叭子植物園，沿線採平面及高架軌道作佈設，經安一路、安捷路、安和路至跨越新店溪後與新店地區環狀線（十四張站）銜接，其中「安心橋」即是銜接新店溪兩岸安坑與新店地區間指標性橋梁。

捷運局主秘葉任偉說，「安心橋」原本設計如同環狀線的傳統跨河橋梁設計，為避免影響新店溪水流而產生壅水淤高，變更設計為「非對稱斜張橋」，透過雙索面扇形鋼纜來支撐主體桁架，僅於河中落下兩墩，採大跨距502公尺的三跨連續斜張橋，來跨越寬度約400公尺長的河川地，單一最長間距225公尺，是國內最長跨距軌道橋梁，總工程經費約12億元。

橋梁中心鋼橋塔高約130公尺、重量約3450噸，為確保橋塔安全穩固，以42根全套管基樁深入河底35公尺釘入岩盤，是國內少見超高橋塔軌道橋，橋塔施工則需要160公尺高的固定式吊塔進行吊裝工作組件，施工精密度及複雜度高，橋塔預計6月底組裝完成，整座「安心橋」預計明年5月完工，安坑線目前全線進度約52％，預計2021年底完工啟用。

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