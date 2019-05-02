高雄輕軌二階續建生波 綠營籲韓國瑜先敲定輕軌、再談征服宇宙

2019-05-02 10:44

〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨高市議員邱俊憲今質詢指出，高雄市長韓國瑜應該先敲定輕軌，再談征服宇宙；韓國瑜則強調會以興利為基調，輕軌建設不會停，沒爭議的繼續做，有爭議的則傾聽民意、再交由專家學者審議。

高市捷運局長范揚材則坦言，網路傳出的調整路線確實有「納入評估」，但還沒有審議，只是「選項之一」。

高市輕軌第二階段美術館、大順路段，因為地方有疑慮、引發許多討論，高市議會今舉辦輕軌二階續建專案報告，說明二階現況與後續。

由於網路瘋傳，高雄市政府已有共識對輕軌二期擬定「新路線」，高市捷運工程局則聲明，現階段已將公聽說明會中各方意見詳實記錄彙整，並於4月30日完整公布，並無推動輕軌改線之預設立場，後續將交由獨立專家學者委員會進行專業審慎評估，作為決策之參考。

首位質詢的議員邱俊憲認為，輕軌二階是高雄重大建設，市長韓國瑜應清楚表態，到底是否要蓋，他呼籲韓國瑜征服宇宙前，應該先敲定輕軌，韓國瑜指出會繼續推動。

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