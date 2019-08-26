新北捷運三鶯線延伸桃園八德 獲國發會審查通過

2019-08-26 18:01

〔記者賴筱桐／新北報導〕捷運三鶯線延伸桃園八德段的可行性研究今天獲行政院國家發展委員會審查通過，延伸段路線長約3.88公里，僅有2站，其中LB14站可與桃園捷運綠線G04站銜接進行站內轉乘，串連北北桃捷運路網，預計2028年完工。

新北市捷運工程局表示，三鶯線延伸桃園八德段總經費116.41億元，中央補助50.85億元，桃園市政府負擔65.56億元，新北市政府代辦工程，希望在2021年以前完成綜合規劃、都市計畫變更與環境影響評估等作業，於綜合規劃報告書獲行政院核定後7年（2028年）完工，目標2041年三鶯線全線運量可達每日15.8萬人次。

捷運局表示，三鶯線延伸桃園八德段將與板南線、三鶯線、機場線和桃園捷運綠線構成第三環，串連北北桃生活圈。依據可行性研究報告，建議路線從三鶯線終點站（LB12）沿鶯歌福德一路往西行進入桃園市，自國道2號大湳交流道北側跨越國道2號後，路線在和平路西側設置LB13站，往西跨越豎啣埤，至八德（大湳地區）都市計畫區南緣，由高架逐漸降至地下，進入桃園市介壽路二段，設置LB14站與桃園捷運綠線G04站銜接轉乘，延伸段路線總長約3.88公里。

捷運局指出，三鶯線延伸桃園八德段將周邊土地整體開發效益、民眾與學者專家意見及相關單位審查意見一併納入檢討，並配合桃園八德地區的都市計畫發展及桃園市政府大眾運輸政策構想，採用三鶯線的中運量系統延伸營運，也是新北市「三環六線」的最後一哩路，串連台北與桃園大眾捷運路網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法