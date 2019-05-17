捷運三鶯線延伸八德可行性研究 交部審議通過

2019-05-17 20:36

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市政府委託新北市政府辦理的「台北都會區大眾捷運系統三鶯線延伸桃園八德段暨周邊土地開發可行性研究報告書」，交通部今天下午開會審議通過，後續將依審查意見儘速修正報告書送行政院續審，希望年底獲行政院核定，110年核定綜合規劃，並於綜合規劃核定後7年完工通車。

捷運三鶯延伸八德段於105年7月25日報交通部審議，交通部經6次審查後，今天審議通過，該延伸段全長3.9公里，設置2站，路線起點在三鶯線鶯桃福德站LB12站，終點為LB14站與捷運綠線G04大湳站銜接，計畫總經費約116.41億元，中央補助50.85億元，桃市分攤65.56億元，自償率30.07％。

捷運工程局長陳文德表示：三鶯線LB14站與捷運綠線G04站未來會在地下轉乘，採捷運綠線在上、三鶯線延伸八德段在下的規劃配置，屆時北桃生活圈將更緊密結合。

陳文德說，針對交通部所提的審查意見，市府將全力配合，儘速修正捷運三鶯延伸八德段可行性研究報告書送交通部轉行政院續審，爭取行政院於今年核定可行性研究報告，綜合規劃於110年核定，搭配捷運三鶯線施工，於綜合規劃核定後7年完工通車，屆時，綠線捷運也完工通車，也讓民眾轉乘更為方便。

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