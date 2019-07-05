不約而同強調 鄭文燦、朱立倫：三鶯線延伸八德創造雙贏

2019-07-05 15:55

［記者謝武雄／桃園報導］總統蔡英文今天視察捷運三鶯線延伸至八德段工程，桃園市長鄭文燦、前新北市長朱立倫今天出席時不約而同談到桃園的捷運工程；鄭文燦說，三鶯線和桃園捷運綠線連接，但是捷運不分藍綠，是為了下一代有更便利交通環境，朱立倫則強調，兩市合作延伸計畫，就是希望蛋白、蛋殼區都要有捷運。

鄭文燦說，捷運無分藍綠，朱立倫當年完成了路網的規劃，雖然當時並沒有獲得工程核定，直到他上任後，桃園捷運工程才核定，但是歷任縣長都有盡力。

鄭文燦還和朱立倫開玩笑說，核定的第一條線叫綠線，但是捷運不分藍綠，是為了下一代，是為了讓都市更便利，其實雙方是有共識的，蔡總統來看的三鶯線延伸至八德段剛好是北桃連結一小段，由桃園市政府做路廊、新北市做捷運工程，他跟朱立倫、新北市長侯友宜都有密切聯絡，三鶯線推動順利，讓北桃間捷運可以接軌。

朱立倫說，他在桃園縣長時完成了桃園捷運路線規劃；在新北市推動三環三線，一度還被認為是「空中閣樓」、「吃不起的大牛排」，如今9條捷運線，3條已經完工、5條興建中，計劃正一步一步實現，三鶯線進度也達成33%，至於三鶯線延伸至八德段，新北與桃園合作，讓捷運建設一棒接一棒，就是希望不論蛋白還是蛋殼區都要有捷運，達到居住正義。

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