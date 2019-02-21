捷運環狀線試車尖銳噪音擾人 住戶抓狂：快要生病

2019-02-21 18:07

〔記者賴筱桐／新北報導〕捷運環狀線預計今年底通車，但最近密集試車產生的尖銳噪音打擾住家安寧，板橋多處社區反映多時仍未改善，新北市議員劉美芳今天召開協調會，要求台北市捷運局與新北市捷運局提出解決方案。新北市捷運局表示，已與負責施工的台北市捷運局協調，編列850萬元預算，全線加高隔音牆、吸音板等設施，預計10月底前改善。

居民陳先生怒嗆，捷運試車時發出尖銳的摩擦聲響，從早上6點持續至晚間7、8點，高頻聲音不斷往上竄非常刺耳，讓人受不了，她的太太為此感到焦慮，快要患精神疾病，捷運局卻一直找理由搪塞，指噪音分貝數符合法規，如果問題遲無法解決，將持續抗議。

有居民質疑，才一輛空列車行經就這麼吵，未來營運雙向列車交會，加上載運乘客的重量，豈不是更吵？捷運局指加高隔音牆只能降低3分貝左右音量，既然效果有限，何必浪費公帑進行改善？

新北市捷運局副局長詹榮鋒表示，環狀線為新北市政府委託台北市捷運工程局施工，已研擬改善噪音方案，包括提高車輪的「真圓度」、鋼軌拋光及加裝隔音牆等，850萬元經費由新北市政府按比例支出，後續由環保局或第三公正單位檢測噪音是否符合法規。

台北市捷運工程局第一區工程處總工程司黃泰聰表示，列車鋼輪「車削」成正圓形及鋼軌拋光等改善措施持續進行，未來隔音牆加高50公分，並加裝吸音板，降低噪音，全線共有17輛列車，目前有7輛車完成「車削」，若全部「車削」完畢，噪音量將大幅降低。

黃泰聰說，居民的感受希望透過第三公正單位以科學數據量測進行比對，單純的心理感受無法判斷改善工程有無降低噪音分貝。

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