花蓮影像創作領袖營 慈大生奪冠獲10萬大獎

2019-08-27 22:44

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮影像創作領袖營今頒獎，由慈濟大學林曉君等4名學生拍攝的「花蓮的氣息」短片奪冠，獲得10萬元大獎；即起連同其他4組入圍者，以行銷花蓮觀光的主題影片，將在網路平台及花蓮觀光資訊網播放。

花蓮縣政府今年舉辦「影像創作領袖營」競賽活動，20組學員分別以「原鄉部落」、「農村休閒」、「生態之旅」、「城市體驗」及「泡湯暖遊」等5條旅遊路線為主軸，經腳本寫作、拍攝剪輯等課程學習後，發揮創意為花蓮留下影像紀錄，最後再由評審選出5支短片進入總冠軍賽。

慈濟大學生林曉君、蘇柏連、潘韋諭、及印尼籍古和善組成「午夜微KIANG」，相繼串聯松園別館、七星潭、鯉魚潭、出海賞鯨等景點影像，並以社群平台Instagram形式中的#Hashtags標籤功能，突顯「Breath in Hualien」主題，邀遊客遠離喧囂、樂活花蓮，在山海間呼吸自然。

林曉君說，拍片讓自己更加認識花蓮，有種回家的感覺，希望把花蓮黏人的土分享出去，讓訪客即使離開後還想再次回來；蘇柏連則說，影片從成員居住處出發，不論來自台北或印尼雅加達，都能在花蓮遊程中，體驗這座可以樂活呼吸、忘卻時間、從容生活的城市。潘韋諭分享，謝謝所有指導過影片的師長，得獎讓我們能有更多動力繼續創作，感謝評審肯定。

縣府觀光處長唐玉書說，競賽總計5組入圍，每組皆獲得2萬元優勝獎，總冠軍城市體驗組─午夜微KIANG「花蓮的氣息」再另頒10萬大獎。其他4組入圍分別為原鄉部落組─咕嚕咕嚕「地球戰士」；農村休閒組─騎貢丸「來去花蓮吧！」；生態休閒組─我要洄家「洄瀾療癒系生活」；泡湯暖遊組─野人獻映「心向花蓮」，各短片已上傳網路及花蓮觀光資訊網，民眾可至https://www.youtube.com/watch?v=0NHe33Ls9F8觀賞。

由慈濟大學林曉君等4名學生拍攝的「花蓮的氣息」短片奪得花蓮影像創作領袖營冠軍，獲得10萬元大獎。（翻攝「花蓮的氣息」短片）

短片「花蓮的氣息」突顯「Breath in Hualien」主題，邀遊客遠離喧囂、樂活花蓮，在山海間呼吸自然。（翻攝「花蓮的氣息」短片）

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