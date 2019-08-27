「瑞穗車站」站名牌 引發「寫錯字」爭議

2019-08-27 19:38

〔即時新聞／綜合報導〕位於花蓮的瑞穗鄉山明水秀，是不少遊客心中喜愛的觀光景點，有網友在花蓮社團發文質疑「瑞穗車站」火車站名牌好像「寫錯字」，花蓮文史工作者黃家榮解答這是「書法文體」，並無錯誤，而有些網友則認為「不易辨識」。

有名網友在臉書社團「花蓮瑞穗水尾人」PO出花蓮瑞穗車站的站名牌，質疑「瑞穗車站的穗是否寫錯」，並希望有關單位能盡快改善。

花蓮文史工作者黃家榮隨即在底下留言解答，其實不是寫錯字，而是「書法文體」。根據《ETtoday旅遊雲》2015年的報導，台鐵花東線各站名牌是由五位書法大師「杜三鑫、吳國豪、黃智陽、朱振南、蔡耀慶」提筆寫下的作品，而瑞穗車站的站名牌就是大師之一，黃智陽的作品。

有網友看了感覺相當新奇，紛紛留言表示「我覺得不錯呀」、「應該沒錯啦」、「不錯看啊」，不過也有網友認為此類字體太不親民，留言表示「好看、好寫的字體不用 是官大學問就大嗎？」、「我認為用標準字體比較合適」、「車站招牌的字體是給凡人百姓平民庶民看的，不是藝術家，國學家，書法家，TMD的政治家看的。」

移居台灣的中國公民記者周曙光表示，經過仔細研究後，日文裡的「瑞穂」和中文裡的「瑞穗」是兩個不同的詞，日本漢字是用筆劃較少的「穂」，中文漢字是用筆劃較多的「穗」，而瑞穗鄉公所用的是中文的瑞穗，筆劃卻較少，可見瑞穗火車站用了不正確的文字，周曙光建議，為了讓小朋友和外地人知道正確的用詞，是「需要改正」的。

黃家榮補充，問十個書法家，應該會覺得這個字沒問題，但如果是書法以外的使用，希望還是要使用標準字體，並建議相關單位可以製作「介紹牌子」，以便讓大家瞭解，周曙光也表示，「地標和地名應該作為權威來源提供正確的資訊，不能有誤導和產生困惑的空間」。

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