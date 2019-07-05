花蓮太平洋縱谷馬拉松即起報名 素還真邀大家一起奔馳看海景

2019-07-05 17:25

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮太平洋縱谷馬拉松將在12月7日登場，即起開放報名，今年由霹靂布袋戲經典角色「素還真」等人物擔任代言，力邀全台各路英雄好漢再會花蓮，一起奔馳在台11線上，欣賞太平洋的美麗無敵海景。

太平洋縱谷馬拉松今下午3時啟動線上報名，今年賽事共分42公里全馬組、21公里半馬組、10公里小馬組及5公里迷你馬組，總計限額5千人，主辦單位還邀請霹靂布袋戲「素還真」、「棄天帝」及「疏樓龍宿」等人物角色擔任代言，讓許多布袋迷為之瘋狂。

另在完賽獎牌設計上，繼2016年壽豐鄉海洋公園、2017年花蓮市東大門夜市及2018年鳳林鎮林榮新光車站後，今年選以新城鄉為主視覺設計，內容包括光隆博物館、七星潭及曼波魚等知名意象；初馬、勇士獎盃，上頭則有一把原住民小山刀，極具花蓮特色風格。

今年賽事獎品豐富，總獎金除上看21萬元外，更集結花蓮百大特色伴手禮，旅宿觀光及企業也提供多項贊助作為摸彩品，霹靂布袋戲則釋出500組公仔，讓選手有機會帶回家。

花蓮市長魏嘉賢說，花蓮以豐富多元的人文特質、優美自然景觀及乾淨的土地風景，將馬拉松的層次往上提升，期望以花蓮的山水風光，結合運動風氣，打造運動健康城市，一起行銷花蓮之美；賽事當天，「素還真」等布袋戲經典人物還會與選手熱鬧開跑，「參賽是勇者，完賽是英雄！」

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法