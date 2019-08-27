正妹搭捷運拉下背心 掏白皙巨乳「險露點」 IG曝光了！

2019-08-27 22:59

〔即時新聞／綜合報導〕不少人會透過一些瘋狂的舉動來吸引他人注意，在馬來西亞有個正妹穿著清涼，在捷運內不停拉下小背心，還撩人作出性感姿勢，身分曝光，原來是一名名叫米兒（Mier）的網紅。

根據《中國報》 報導，有個穿著清涼的女子，在馬來西亞吉隆坡的捷運內「袒胸露乳」，影片中可以看到她穿著清涼，單薄的小背心外只罩著一件外套，她在捷運內直接拉下輕薄的小背心，白皙巨乳直接炸出，更有幾度差點露點，煽情的舉動讓不少網友看傻了眼。

後來有眼尖網友發現，她就是名叫米兒（Mier）的網紅、外拍模特兒，在社群軟體Instagram上擁有3萬7000名粉絲，還被挖出6月底在捷運上拍的性感辣照，不過仍不知道為何影片會突然瘋傳，本人也尚未對此做出任何回覆，而該貼文目前也遭到本人移除。

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