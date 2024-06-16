超高齡社會倒數、老人虐待頻傳 新北婆媽叔伯上街「護老反暴」

新北市社會局今天在板橋重慶路徒步區宣導「護老反暴」。（記者董冠怡攝）

2024/06/16 17:46

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市去年家暴通報案件達3萬1198人次，老人保護佔1998人次，市府今與長期合作夥伴、中華民國紳士協會在板橋重慶路行人徒步區，舉辦「護老反暴」宣導啟動儀式，社會局長李美珍說，台灣預計明年進入超高齡社會，老年人口達2成，換算下來每5人就有1名長者，活動並以行動劇凸顯防範老人虐待的重要性，協會各分會從6月至10月，將在全市29區進行社區宣導，11月舉辦成果展。

李美珍於「敬老護老作伙來，快樂尊嚴龍幸福」宣導活動中指出，新北市推動性別暴力三級預防，從社區建立防暴意識，長期與紳士協會合作推廣「暴力零容忍」，並以「男性反暴力」角度，在社區舉辦防暴宣導，自2017年至今累計800餘場。

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除了親密關係的暴力，李美珍表示，長者遭卑親屬身心虐待、疏忽照顧、經濟控制等現象也很常見，市內去年有3萬1198人次通報家暴，其中老人保護案件1998人次，男性占比34.53%、女性65.47%，然而，還有許多長者仍常因覺家醜不外揚，或是擔心被子女遺棄，不願主動向外求援。

李美珍直言，隨著人口高齡化，老人保護與防範成為未來家庭暴力初級預防工作重點，而且不論老人或照顧者都需要社會支持，在落實安養和照護需求之餘，也需從平時建立老人經濟安全觀念，加強保護預防宣導，以及透過親友、鄰居或警察協助，建構自助、互助的照顧網絡。

她呼籲，若老人或聽聞長者疑似遭受暴力對待，可以撥打保護專線113、求助各縣市的家防中心，緊急狀況下則務必速撥110報警；市府也會持續結合社區團體的力量、培訓關懷據點和社福中心人員，強化家暴防治觀念與作為，更及時介入伸援被害人，「長輩很珍貴，守護才是對」、「疼惜老寶貝，全民讚（站）出來」。

婆婆媽媽叔叔伯伯一同上街攜手反暴力。（記者董冠怡攝）

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