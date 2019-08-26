住院醫師9/1納勞基法 陳時中︰改革沒有終點

2019-08-26 18:44

〔記者林惠琴／台北報導〕9月1日受僱住院醫師將正式納入「勞基法」，衛福部長陳時中今日發出公開信表示，改革沒有終點，只有堅定前行，強調醫師勞動權益入法，是項不容易的挑戰，除須權衡勞動權與就醫權之間的平衡，更有賴全體醫界的共同努力。

陳時中表示，醫師納入「勞基法」的議題，除醫師本身勞動權益的考量外，因醫療具有公益性本質且涉及民眾生命與健康，加上醫師傳統養成訓練制度與醫病關係的特殊性難以切割，故爭論多年始終無法取得共識。

不過，陳時中強調，住院醫師納入「勞基法」是回應受僱醫師的殷切期待，也是落實蔡英文總統政見的第一步，因此從蔡政府上任以來，衛福部與勞動部合作成立推動小組，邀集相關團體與專家密集討論，逐步釐清工時、職災、退休、聘僱契約等適用問題及可行性等。

陳時中說明，在住院醫師方面，衛福部參考美國住院醫師工時規範，並與國內相關團體、專家取得共識，發佈「住院醫師勞動權益保障及工作時間指引」；在主治醫師方面，則將增訂醫師勞動權益保障專章條文，將工作契約、職業災害補償、退休制度及醫療業務風險保障等納入規範。

至於外界擔心衝擊偏鄉醫療人力的問題，陳時中指出，透過擴大辦理醫學中心支援偏鄉獎勵計畫與醫學中心評鑑制度，讓離島及偏遠地區的民眾也能獲得醫學中心級的服務。

而醫界擔心住院醫師納入「勞基法」後，可能因為工時限制，產生臨床訓練不足的問題，陳時中解釋，已調整專科醫師訓練計畫，擬訂專科訓練應完成的學習項目、案例數及學習里程碑，並建立以核心能力為導向的學習成效評量方法。

陳時中強調，年輕住院醫師是國家未來的希望與資產，寄予厚望，其餘受僱醫師相關權益，將會在「醫療法」修正案中給予保障，落實所有醫事人員權益保障措施，確保病人安全，提升醫療品質並使醫療體系永續發展，成為全球醫療的典範國家。

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