公立醫院無加班費 工會質疑勞動條件更差

2019-03-13

〔記者吳亮儀／台北報導〕住院醫師納入勞基法保障，但僅限私立醫院受僱住院醫師，公立醫院住院醫師則適用公務人員服務法。北市醫師職業工會指出，此舉恐造成公立醫院勞動條件更形低落，如週休二日但無加班費。另外，勞動部至今沒有透露工時上限數字、加班費如何計算等技術細節，醫院管理者紛紛抱怨無所適從。

由於公立醫院住院醫師不適用勞基法，包括加班費、工時限制等問題與私立醫院受僱醫師規範不同，保障也不一樣，引發不少醫師質疑。衛福部醫事司長石崇良表示，未來若要進一步討論公立醫院住院醫師納入勞基法，須由銓敘部與公立醫院重新協調住院醫師員額，但工時規定部分，仍會以教學醫院評鑑方式，確保住院醫師不過勞。

私立小醫院：運作更難

而私立醫院住院醫師納入勞基法後，包括勞保、工時、排班或加班費等都會增加，對於住院醫師員額很多的醫院來說，排班輪值或許較容易；但對於員額不多的醫院，運作難度將增加。

部分醫院人士坦言，醫師納勞基法確實會增加人事成本，目前健保給付已經很低，若院內自費項目不多，經營恐會有困難；醫院建議，對於部分成本較高的檢驗項目都應收取部分負擔，如電腦斷層掃描、核磁共振等。

台北市醫師職業工會則發布聲明，指醫院若為求減少加班費支出，力行落實交班、排班制度改善、減少非必要行政文書作業，讓住院醫師準時下班，隔日養足精神、繼續病人照護工作，是醫病雙方之福。

公私立醫院住院醫師勞權比較表

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