六大科住院醫師津貼 續辦到明年

2019-04-01

〔記者林惠琴／台北報導〕原訂去年底截止、每年每人十二萬元的「六大科住院醫師津貼」，考量內科招收率去年甫增破九成，須時間求更穩定，衛福部決定續辦至明年。

以往內、外、婦產、兒、急診科缺乏醫師人力，被稱「五大皆空」，衛福部二○一三年祭出「重點科別住院醫師津貼補助計畫」，針對五科住院醫師發放每年每人十二萬元「留任獎金」，二○一六年納入神經外科，一年補助經費約兩、三億元。

據統計，二○一三年內科、外科、婦產科、兒科、急診住院醫師招收率約六成二、七成六、七成六、八成九、八成七，去年升至九成八、九成二、一○○％、九成五、一○○％，且留任率平均都逾九成。

衛福部醫事司長石崇良表示，考量去年內科住院醫師招收率首次破九成，需時間求更穩定，決定續辦，但今年九月住院醫師就將納「勞基法」，可提供更好職場環境，因此發放津貼僅延長至明年，預計二○二一年起停辦新進住院醫師補助，但之前進相關科別的住院醫師可持續領到完成專科訓練。

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