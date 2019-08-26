天氣轉晴 台1線高屏大橋屏東端北上高雄車道施工了

2019-08-26 14:51

〔記者葉永騫／屏東報導〕台1線高屏大橋屏東端到頭前溪橋段道路刨鋪工程，今天在屏東天氣轉晴後，工程單位開始施工了，屏東端北上高雄車道封閉2個車道，僅留1個車道通行，駕駛人行經要多加注意。

台1線高屏大橋屏東端到頭前溪橋施工，原本從本月5日開始施工到16日止，共計12天，但受到屏東大雨不斷，加上白鹿颱風來襲，工程嚴重延宕，在今天天氣轉晴後，工程單位趕快施工，封閉北上高雄2個通道，僅留下一個車道行駛，由於施工時間從上午的8點到晚上的8點，交通尖峰時段在車道縮減下容易塞車，駕駛人行經要多加小心。

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