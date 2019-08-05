台1線高屏大橋屏東端施工12天 南下屏東會塞車

2019-08-05 19:05

〔記者葉永騫／屏東報導〕台1線高屏大橋屏東端到頭前溪橋今天開始進行施工，由於只剩一個車道，因此南下屏東端會出現塞車情況，請駕駛人多加小心。

台1線今天施工的路段從高屏大橋屏東端南下車道開始，共封閉2個快車道，僅留一個汽車及機車道行駛，因此在交通尖峰時段會造成塞車，回堵的車陣從南下車道開始回堵到高屏大橋，由於整個施工長達12天，施工時間從上午的8點到晚上的8點，因此駕駛要行經高屏大橋南下屏東，可以考量改道，或者避開交通尖峰時段。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法