盼把觀光帶進伸港 彰濱2號聯絡道路改善工程動土

2019-08-23 15:58

〔記者湯世名／彰化報導〕總經費3億1065萬元的彰化濱海工業區2號聯絡道路（濱二路）改善工程，今天舉行開工動土典禮，縣長王惠美致詞表示，未來濱二路完工後，往北可延伸到台中市，往南可經過塭仔港、鹿港一直到王功，這一線觀光景點就會更方便，對整體媽祖的文化推廣也會更寬廣，希望藉此將伸港鄉的觀光做點線面的串連，包括福安宮、濕地等景點，把休閒觀光也帶進伸港，讓更多年輕人留下來，與地方一起努力。

王惠美表示，2015年時當時的鄉長向她反映民意，提及希望能將伸港福安宮媽祖和觀光景點連結，她即與經濟部工業局聯繫，翌年伸港鄉公所提出發展觀光廊道構想方案，後續感謝經濟部和工業局這段時間的幫助，讓濱二路開工後能盡速施工，讓這條路能銜接連結媽祖宗教文化與濱海重要的生態保育區，帶動海邊發展，加上鄰近的彰化縣自然生態教育中心也即將完工，期待能藉由便利交通，串連景點帶動地方繁榮。

出席的經濟部工業局長呂正華則說，當時規劃濱二路是為了解決工業區伸港區對外的交通，期望工程能如期如質完成，也歡迎台商回台到彰化投資，一起把產業鏈做起來。

縣府工務處表示，彰濱工業區二號聯絡道路（濱二路）東起省道台17線（西部濱海公路），往西銜接台61快速道路（西部濱海快速公路），再往北可通往台中港，往南更可藉道台61乙號（彰濱聯絡道）銜接國道3號和美交流道，全長約2公里，寬40公尺，總經費3億1065萬元，工期540日曆天，道路配置雙向四車道，中央部份設置寬約16公尺人行徒步區（含自行車道），利用分隔島（綠化植栽）與汽機車道區隔，並於兩側設人行道作為兩側住戶的緩衝空間，且全面採用節能LED燈。

本路段完工後，可經由下國道三號和美交流道，串聯伸港生態廊道、鹿港文化老街、芳苑海牛採蚵等，打造彰化海線觀光廊道；促進沿海鄉鎮地方繁榮，帶動濱海地區觀光及產業發展；活絡地方經濟，緊密結合生活圈，加速建構完整運輸路網，並透過土地活化，留住在地青年，讓當地民眾及在地子弟有更多發展與就業機會。

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