彰化房價貴森森！ 3字頭狠甩員林大道1字頭

2019-07-12 21:27

〔記者張聰秋／彰化報導〕太貴了！根據彰化縣政府統計，今年第1季全縣核發建築和使用執照，近8成都是住宅案件，高居各類投資之冠，新房又以員林市蓋最多，其次是彰化市，彰化市新建戶數雖才員林市一半，可是新大樓建案單價每坪開價「3」字頭，狠狠把員林市「1」字頭開價甩在後面，直逼都會區高房價，讓年輕人大嘆「買不起」。

縣府建設處公佈今年1到4月建築投資金額高達26億元，較去年同期成長10.4％，其中，投資設廠金額高達近16億元，是所有開發類別最多，設廠地點集中在彰濱工業區鹿港區和線西區居多，其他分散在各地丁種工業建地。

值得注意的是，設廠投資金額雖高，興建戶數卻少。建設處統計，工廠建築和使用執照加總起來不過78戶，遠遠不及住宅類建照和使照加總870戶，住宅蓋最多，投資金額約2.5億元，凸顯住屋需求強。

再細看住宅建案投資，新房子狂蓋最多前4個鄉鎮，依序為員林市、彰化市、鹿港鎮、二林鎮，第2高的彰化市申請建築和使照總戶數111戶，硬是比員林市222戶數少了一大半，可是市場開價行情卻遠高員林1倍之多。

建設處長劉玉平表示，員林市住宅投資案集中在184公頃的員林大道，重劃區建地釋出多，相對彰化市仍無都市重劃，可釋出的建地很有限，建商推出新建案去化速度很快，價格相對就高。

也有建商指出，目前銀行房貸利率很低，員林大道建地還很多，不乏台北、台中外地建商獵地投資，大家爭相搶蓋新大樓的小豪宅，吸引投資客和鄰近鄉鎮市投資換屋需求。

還有建商表示，彰化市都市計畫停滯可釋出建地少之又少，卻是全縣人口最多，在地民眾換屋需求強，儘管開發建案少，開價卻可遠高於員林市。

地政處長劉坤松說，員林市新建案以大樓為主，目前市場價格每坪約在18萬元左右，與10年前個位數相比或4、5年前11、12萬元相比，價格緩步上揚，建商投資意願強，與鄰近鄉鎮換屋置產磁吸效應和外地建商帶來投資客有關。

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