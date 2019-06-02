彰濱漂流木綿延數公里10天未清 議員轟互踢皮球

2019-06-02 23:27

〔記者湯世名／彰化報導〕慘不忍睹！連日天氣放晴，有遊客利用周末假日到彰化縣伸港鄉彰濱工業區賞美景吹海風，不料發現沿海出現綿延約4公里長的漂流木，放眼望去有如「垃圾山」，夾雜家具、碎玻璃等廢棄物，遊客氣轟彰化美麗的海岸線在哭泣，「政府在哪裡？」縣議員賴清美更砲轟縣府、彰濱工業區服務中心互踢皮球，彰化海岸過了10天卻無人搭理，她將究責。

今天有張姓遊客到彰濱工業區伸港區賞海岸線美景，不料走到海邊卻發現沿海多了大批漂流木、垃圾，綿延數公里長，直呼「心疼卻無能為力」。遊客把照片PO上臉書，並稱很久不曾到彰濱海邊吹風，沒想到卻見垃圾如山，令人傻眼。網友留言稱海漂垃圾無所不在，如果又加上人為堆棄的，就更慘了；還有人希望環保或相關單位應盡速清理，否則雨季來了，危害範圍勢必會擴大；另有網友砲轟稱「是沒政府，沒人管了嗎？」

遊客說，彰化西海岸其實是很漂亮的，如今卻垃圾堆積如山，慘不忍睹，怎會變調了呢？彰化西海岸其實是很漂亮的，如今卻沒有人搭理，任漂流木阻塞。

當地居民則稱，沿海大批漂流木以往就有，但上月23日暴雨後堆滿爆量漂流木與垃圾，如今10天過去了，當地滿目瘡痍景象卻仍不動如山，要求相關單位盡快處理。

縣議員賴清美指出，公家單位辦事效率令人失望透頂，這些綿延約4公里長的大批漂流木、垃圾，很多都是從台中港、沙鹿地區漂流過來，大型家具、玻璃恐是民眾載來丟棄，但堆置在彰化沿海至今超過10天，期間卻僅漁民出入的農路有少部分處理，包括縣府農業處、彰濱工業區服務中心理當出面盡速全數清理，不料相關單位卻都互踢皮球，目前適逢縣議會開議期間，近日她將建議議會農業處審查小組帶隊到現場會勘，絕對要釐清責任歸屬，並要求相關單位盡速清除。

彰濱服務中心主任王志明強調，漂流木堆積問題以前就有，這次因暴雨特別嚴重，但因堆積範圍是在他們權責範圍之外的區域，他們並無推卸責任，希望縣府相關單位能進行處理；縣府農業處長陳炳森說，海堤垃圾問題由來已久，為釐清權責管理單位，下週將委請立委與經濟部丶水利署及國有財產署開會討論，原則上，海埔地就是經濟部的土地，在未釐清之前，縣府請水資處和伸港鄉公所先行清除。

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